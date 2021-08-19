Экс-тренер «Барселоны» Вальверде — об отношениях с Месси: людям лучше не знать правды

Бывший тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не стал раскрывать свои отношения с экс-капитаном команды Лионелем Месси, который перебрался в «ПСЖ» по истечении контракта. Вальверде заявил, что лучше болельщикам не знать всей правды.
«Об этих вещах не стоит говорить. Они — часть тайны. Хорошо, что всё так, лучше, чтобы люди не знали, кто мы есть на самом деле, чтобы люди думали, что знают всё. Лучше не знать правды», — цитирует Вальверде La Sexta.
Вальверде был уволен из «Барселоны» в январе 2020 года. Это произошло вскоре после памятного поражения каталонцев в матче Лиги чемпионов с «Баварией» со счётом 2:8.
Месси на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». Но из-за финансовых проблем каталонцы не смогли продлить с ним контракт. В итоге аргентинец перешёл в «ПСЖ» на правах свободного агента.
- 19 августа 2021
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