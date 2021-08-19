Бывший полузащитник «МЮ» и «Анжи» Обертан перешёл в клуб второго американского дивизиона

Американский клуб «Шарлотт Индепенденс» объявил о подписании контракта с 32-летним французским полузащитником Габриэлем Обертаном. Последним клубом Обертана был турецкий «Эрзурумспор». Француз хорошо известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед» и «Анжи». Он также выступал за молодёжные сборные Франции во всех возрастах от 16 до 21 года.
«Шарлотт» в настоящее время выступает в лиге ЮСЛ (второй по рангу дивизион после МЛС).
«Габриэль — большой трансфер для нашего клуба. Он — очень опытный футболист, поигравший в больших клубах в разных частях мира. К тому же, известно, что Обертан может делать результат в матчах высокого уровня. Он повысит уровень нашей команды. Я очень рад, что он стал частью нашего коллектива. Уверен, что наши фанаты его полюбят», — цитирует главного тренера команды Майка Джеффриса пресс-служба лиги.
- 19 августа 2021
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