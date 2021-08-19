Источник: «Норвич» хотел арендовать Норманна с правом выкупа за € 14 млн, «Ростов» отказал

Норвежский полузащитник Матиас Норманн мог продолжить карьеру в «Норвич Сити», но «Ростов» отказался отпускать своего лидера в британский клуб. Ростовчане посчитали условия, которые предложили «канарейки», слишком рискованными для себя, информирует Eurostavka.
Согласно сведениям источника, «Норвич» был готов заплатить € 2 млн за аренду Норманна сроком на один год. При этом «канарейки» предлагали включить в контракт опцию необязательного выкупа за € 14 млн.
«Ростов» не захотел терять своего ключевого игрока, не имея гарантий, что «Норвич» решится на полноценный выкуп. К тому же в клубе строят большие надежды на нынешний сезон после назначения на тренерский мостик Юрия Сёмина, поэтому отпускать одного из лидеров команды было бы нецелесообразно.
Отмечается, что «Ростов» и «Норвич» продолжают переговоры по Норманну, но компромисс пока не достигнут.
В прошлом сезоне РПЛ Норманн в 15 матчах в составе «Ростова» стал автором одного забитого мяча и одной голевой передачи. До перехода в «Ростов» в 2018 году норвежский футболист выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион».
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