«Ростов» отказал двум клубам АПЛ в трансфере Норманна

«Ростов» отклонил предложения «Ньюкасла» и «Норвич Сити» о покупке полузащитника Матиаса Норманна, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в «Фейсбуке».
Зимой сообщалось, что норвежским хавбеком интересуются четыре клуба Российской Премьер-Лиги и три — английской Премьер-лиги. ЦСКА, «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» проявляют предметный интерес к норвежцу. Из-за рубежа за Норманном следят «Бёрнли», «Саутгемптон» и «Фулхэм». Отмечается, что ростовчане не планируют продавать Матиаса дешевле, чем € 17,5 млн, так как полузащитник является золотым активом клуба.
В прошлом сезоне РПЛ Норманн в 15 матчах в составе «Ростова» стал автором одного забитого мяча и одной голевой передачи. До перехода в «Ростов» в 2018 году норвежский футболист выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион».
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