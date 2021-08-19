Жозе Моуринью прокомментировал победу «Ромы» в матче с «Трабзонспором»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций. Римляне в гостях обыграли турецкий «Трабзонспор» со счётом 2:1.
«Этот соперник соответствует уровню плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а не Лиги конференций. Было нелегко, у них в составе много опытных футболистов. На нас оказывалось давление. Если кто-то думал, что будет легко, то они сильно ошибались. Фанаты также сыграли важную роль, они создали прекрасную атмосферу.
Мы сохраняли в игре баланс, это было важно. После перерыва у нас были некоторые трудности, но они связаны с физической готовностью.
Меня беспокоит, что мы организовали множество опасных атак, но мало забили. Также не все игроки строго следовали плану на игру. Тем не менее, в целом игра произвела на меня позитивное впечатление», — цитирует Моуринью Sky Sport Italia.
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