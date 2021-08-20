Депай – о периоде в «МЮ»: даже Ибрагимович и Погба удивлялись тому, что я не играю

27-летний нидерландский форвард каталонской «Барселоны» Мемфис Депай вспомнил о наиболее трудных этапах своей карьеры.
«В «Манчестер Юнайтед» был очень сложный период моей карьеры. Даже сами игроки не понимали, почему я не играю, Златан и Погба задавались вопросом: «Почему ты не играешь?» При этом я никогда не думал, что моей карьере конец. Люди многое читали в СМИ и делали собственные выводы в своей голове, но я никогда не доходил этого.
Были команды, в которых ценили мои качества и давали мне важную роль, к примеру в «Лионе», где я смог доказать свою ценность. Тоже самое и в национальной сборной. Там я смог показать, что достоин играть в великих командах», — приводит слова Депая BarçaTimes в «Твиттере» со ссылкой на радио El Periódico.
Напомним, что Депай выступал в «Манчестер Юнайтед» с 2015 по 2017 год. На его счету 53 матча во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 7 забитыми мячами и 6 результативными передачами.
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