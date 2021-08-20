Австрия продолжает приближаться к России в таблице коэффициентов УЕФА

Вчера, в четверг, 19 августа, состоялись первые матчи квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций, после окончания которых произошли некоторые изменения в таблице коэффициентов УЕФА.
Так, в результате победы «Рейнджерс» над «Алашкертом» (1:0) в Лиге Европы и ничьей «Сент-Джонстона» с ЛАСК (1:1) в Лиге конференций, Шотландии (31.200), идущей на восьмой позиции в рейтинге, удалось увеличить отрыв от России (30.682). Разница теперь составляет 0.518 балла.
Австрийский «Штурм» в Лиге Европы сумел одержать выездную победу над «Мурой» (3:1), а «Рапид» дома разгромил «Зарю» (3:0). Благодаря этим результатам Австрия (30.050) ещё больше приблизилась к России в рейтинге. Разрыв составляет 0.632 балла.
Напомним, что ранее Россия потеряла двух участников еврокубковых соревнований – Лигу конференций покинули «Рубин» и «Сочи», а московский «Спартак» оказался в Лиге Европы после неудачи в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:4 общ.).
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