Экс-игрок ЦСКА, ставший лучшим ассистентом на Евро-2020, может оказаться в «Венеции»

30-летний крайний полузащитник немецкого «Айнтрахта» и сборной Швейцарии Стивен Цубер этим летом может пополнить состав новичка чемпионата Италии – «Венеции». Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

Как отмечает источник, «Венеция» уже ведёт переговоры с агентом Цубера – Милошем Маленовичем.

На прошедшем чемпионате Европы – 2020 он стал лучшим ассистентом турнира, отдав четыре результативные передачи в четырёх матчах.

Напомним, что Цубер стал игроком ЦСКА в июле 2013 года, перейдя из швейцарского «Грассхоппера» за € 3,6 млн. Уже спустя год он был продан в немецкий «Хоффенхайм» за € 3,9 млн. В составе армейцев он провёл 40 матчей, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

На данный момент, за «Венецию» на правах аренды выступает другой футболист ЦСКА – исландский атакующий полузащитник Арнор Сигурдссон.