«Челси» интересуется Саулем

Английский футбольный клуб «Челси», принадлежащий российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, продолжает искать игроков для усиления состава. Одним из вариантов, рассматриваемых англичанами, является полузащитник испанской команды «Атлетико Мадрид» Сауль Ньигес. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

«В ближайшее время руководство лондонского клуба решит, нужно ли им покупать нового полузащитника. Кроме того, «Челси» продолжает работать над трансфером защитника «Севильи» Жюля Кунде», — говорится в сообщении, которое опубликовал инсайдер в социальной сети.

На счету 26-летнего Сауля Ньигеса в минувшем сезоне два гола и один ассист в 41 матче за «Атлетико» в Ла Лиге.