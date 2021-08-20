Преступники украли комплекты формы из фирменного магазина «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»
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Фирменный магазин футбольного клуба «Реал Мадрид» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» был ограблен вчера утром. Об этом сообщает испанская газета Marca.
В четверг в 6 утра по местному времени группа преступников въехала в фасад здания на автомобиле. Грабители заполнили три автомобиля игровой формой, одеждой и другой атрибутикой магазина, после чего незамедлительно скрылись.
Полиция изучает записи с камер наблюдения стадиона в попытке опознать автомобили по номерам. Полицейские предполагают, что все три автомобиля являются угнанными.
Напомним, в данный момент происходит реконструкция стадиона «Сантьяго Бернабеу». Планируется, что стадион будет введён в эксплуатацию в 2022 году. Недавно футболисты «Реала» посетили стройку «Бернабеу».
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