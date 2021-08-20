Преступники украли комплекты формы из фирменного магазина «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»

Фирменный магазин футбольного клуба «Реал Мадрид» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» был ограблен вчера утром. Об этом сообщает испанская газета Marca.

В четверг в 6 утра по местному времени группа преступников въехала в фасад здания на автомобиле. Грабители заполнили три автомобиля игровой формой, одеждой и другой атрибутикой магазина, после чего незамедлительно скрылись.

Полиция изучает записи с камер наблюдения стадиона в попытке опознать автомобили по номерам. Полицейские предполагают, что все три автомобиля являются угнанными.

Напомним, в данный момент происходит реконструкция стадиона «Сантьяго Бернабеу». Планируется, что стадион будет введён в эксплуатацию в 2022 году. Недавно футболисты «Реала» посетили стройку «Бернабеу».