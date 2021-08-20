Бека-Бека прилетел в Москву. Ожидается, что он подпишет контракт с «Локомотивом»

Полузащитник «Кана» Алексис Бека-Бека прилетел в Москву, сообщает бывший сотрудник пресс-службы «Локомотива» Кирилл Брейдо. Он опубликовал фотографию футболиста у аэропорта.
Ранее издание L’Equipe сообщило, что Бека-Бека подпишет контракт с «Локомотивом».
По данным источника, клубы договорились о трансфере за € 6 млн без учёта бонусов. Стороны согласовали последние детали. Переход будет полностью оформлен до конца недели.
Алексис Бека-Бека является воспитанником «Кана» и может одинаково успешно выступать на позиции как полузащитника, так и защитника. В сезоне-2020/2021 он принял участие в 27 встречах за «Кан» в Лиге 2 и Кубке Франции, в которых ему удалось отметиться одним забитым мячом, получив при этом девять предупреждений. На своём счету он имеет матчи за олимпийскую сборную Франции, а также национальные команды до 17, до 18 и до 19 лет.
- 20 августа 2021
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