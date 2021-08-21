Пол Мерсон — о трансферах «Арсенала»: кто вообще выбирает этих игроков? Неужели Артета?

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон раскритиковал главного тренера «канониров» Микеля Артету. Мерсон выразил недовольство трансферами лондонцев, накануне, 20 августа, они объявили о подписании полузащитника Мартина Эдегора и голкипера Аарона Рамсдейла.

«Микель Артета допускает ошибку, подписывая Эдегора. Вскоре Артета может оказаться на грани увольнения.

Зачем они подписывают его? Если бы Эдегор действительно хотел быть игроком «Арсенала», то остался бы в команде по окончании аренды в прошлом сезоне. Но он не захотел переходить в «Арсенал», ему хотелось вернуться в «Реал». «Арсеналу» теперь нужно было отказаться от такого трансфера.

Как он себя проявил в аренде? Средне, забил лишь два мяча. Я думаю, что это ошибка, ещё одно бесполезное приобретение. Никакие другие клубы АПЛ им не интересовались.

Да и никто не пытался подписать Рамсдейла. В двух сезонах в АПЛ он пропустил 125 мячей. Я не знаю, кто вообще выбирает этих игроков, неужели Артета? Но знаю точно, что расплачиваться будет он», — цитирует Мерсона Daily Star.

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