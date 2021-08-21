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Тренер ЦСКА Бабаян: идёт адаптация, притирка. Команда обязательно прибавит, нужно время

Тренер ЦСКА Бабаян: идёт адаптация, притирка. Команда обязательно прибавит, нужно время
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Тренер ЦСКА Григорий Бабаян рассказал о процессе адаптации нового тренерского штаба.

«Прежде всего нужно понимать, что пришёл новый тренерский штаб, у которого абсолютно другие требования, и нужно время, чтобы команда к ним адаптировалась. Пока действительно не всё получается. В тех же матчах с «Уфой» и «Локомотивом» не было установки опускаться очень низко и обороняться. В перерыве мы вносили какие-то коррективы, совершали перестроения внутри схемы, и во втором тайме ЦСКА уже играл более агрессивно. Как следствие, у ворот соперников возникали голевые моменты.

Идёт адаптация, притирка. Не стоит забывать, что на сборах не удалось провести ни одной игры в оптимальном составе. Игроки были задействованы в сборных, кто-то пропускал матчи из-за травм. Команда обязательно прибавит, нужно время», — цитирует Бабаяна пресс-служба ЦСКА.

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