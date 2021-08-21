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Кучаев: матчи с «Ахматом» всегда складывались для ЦСКА напряжённо

Кучаев: матчи с «Ахматом» всегда складывались для ЦСКА напряжённо
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в преддверии матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» отметил напряжённость в играх с грозненским клубом.

«Играть с грозненцами очень непросто. Может быть, в каком-то одном отдельно взятом матче, когда закончили 4:0, было чуть легче, но в целом всегда всё складывалось напряжённо. Если так можно сказать, накалистые игры», — приводит слова Кучаева пресс-служба ЦСКА.

Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА — «Ахмат» состоится сегодня, 21 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат». После четырёх туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует петербургский «Зенит», в четырёх матчах набравший 10 очков.

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