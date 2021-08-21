ЦСКА — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
Поделиться
Сегодня, 21 августа, состоится матч ЦСКА — «Ахмат». Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).
Московский ЦСКА в 4 матчах набрал 6 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский «Ахмат» (6) — на девятом месте в таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (10).
Комментарии
- 21 августа 2021
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:45
-
13:38
-
13:24
-
13:20
-
13:00
-
12:51
-
12:45
-
12:39
-
12:36
-
12:20
-
12:15
-
12:10
-
11:42
-
11:31
-
11:30
-
11:25
-
11:18
-
11:07
-
10:59
-
10:36
-
10:32
-
10:18
-
09:59
-
09:54
-
09:41
-
09:39
-
09:30
-
09:22
-
09:20
-
08:55
-
07:31
-
07:22
Партнерский контент