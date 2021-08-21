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«Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 21 августа, состоится матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Помогать ему будут ассистенты Питер Джеймс Киркап и Николас Хоптон. Резервный рефери — Мэтт Донохью.

«Астон Вилла» в 38 матчах набрала 55 очков и заняла 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл» в прошлом сезоне набрал 45 очков и занял 12-е место. Чемпионом Англии по итогам прошлого сезона стал «Манчестер Сити» (86).

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