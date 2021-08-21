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Талалаев: после победы в Самаре Кадыров приехал на тренировку, всех воодушевил

Талалаев: после победы в Самаре Кадыров приехал на тренировку, всех воодушевил
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о визите главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«23 августа 70 лет Ахмату Кадырову. Уже сейчас проходит много мероприятий. Юноши участвовали в памятном турнире, проводится конкурс среди болельщиков, состоится парад, сходим всей командой в музей Ахмата Кадырова.

После победы в Самаре Рамзан Кадыров впервые за долгое время приехал на тренировку. Посмотрел, как работаем, выступил, оценил новое тренировочное поле. Сказал, что как-нибудь приедет поиграть на нём. Всех воодушевил», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА — «Ахмат» состоится сегодня, 21 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».

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