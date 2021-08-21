Талалаев: Уткину рано в сборную России, он будет играть сильнее

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением об игре полузащитника Даниила Уткина.



«Весной дважды разговаривал с Даниилом и его агентом. Сначала они рассматривали клубы с другими финансовыми возможностями. Но удалось убедить: «Ахмат» — правильный выбор. Ненахов и Ильин перешли от нас в «Локомотив» и «Краснодар», Мелкадзе вернулся в «Спартак». Футболисты в «Ахмате» не застаиваются, а растут, игроки видят в этом преимущество. Не только Уткин, но и ещё три футболиста пришли к нам, согласившись на существенное понижение зарплаты: Лысцов, Карапузов, Коновалов. Разница у кого-то — миллион и более.



В сборную, наверное, рановато, Уткин будет играть сильнее. В силу ряда причин он прошёл не всю предсезонную подготовку», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

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