Аллегри: Роналду сказал мне, что останется в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о будущем нападающего команды Криштиану Роналду.



«Роналду не играл в четверг, потому что у нас была тяжёлая тренировочная нагрузка и я дал ему отдых. Роналду — это дополнительный бонус для нас, потому что он гарантирует большое количество голов. Очевидно, что мы также работаем как команда, чтобы извлечь максимум из игроков.



Роналду всегда хорошо тренировался, я только читаю сплетни в газетах. Он никогда не говорил нам, что хочет уехать. Роналду сказал мне, что останется в «Ювентусе», — цитирует Аллегри Football Italia.



Ранее сообщалось, что «Ювентус» всё ещё рассматривает возможность продажи Роналду этим летом. Одним из основных претендентов на португальца назывался «Реал».

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