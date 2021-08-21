Вратарь «Норвича» Тим Крул забил автогол в матче с «Сити»

В матче 2-го тура английской Премьер-Лиги вратарь «Норвича» Тим Крул забил автогол в матче с «Сити».

Встреча проходит на домашнем стадионе «Этихад».

Жезус откликнулся на заброс в штрафную и прострелил во вратарскую. Гибсон попытался вынести, но попал в Крула, а мяч после рикошета влетел в сетку ворот «Норвича».