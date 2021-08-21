«Астон Вилла» обыграла «Ньюкасл». Ингс забил красивый гол через себя

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Астон Вилла» принимала «Ньюкасл». Встреча прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Матч обслуживал главный арбитр Дэвид Кут. Ему помогали ассистенты Питер Джеймс Киркап и Николас Хоптон. Резервным судьёй был Мэтт Донохью.
На 45-й добавленной минуте защитник хозяев Кэш из-за боковой забросил мяч в штрафную «Ньюкасла», Мингз головой продолжил к 11-метровой отметке, откуда Ингс великолепным ударом через себя поразил угол ворот.
После этого на 62-й минуте полузащитник Эль-Гази уверенно реализовал пенальти. Мяч полетел в угол ворот, а Вудман не угадал направление удара.
«Астон Вилла» занимает 8-е место в нынешнем розыгрыше английский Премьер-лиги. Команда Дина Смита набрала 3 очка в двух стартовых турах чемпионата. Футбольный клуб «Ньюкасл» расположился на 19-м месте английского первенства. У подопечных Стива Брюса 0 очков после двух игр.
«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча.
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