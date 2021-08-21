Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торино» — «Аталанта». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Астон Вилла» обыграла «Ньюкасл». Ингс забил красивый гол через себя

«Астон Вилла» обыграла «Ньюкасл». Ингс забил красивый гол через себя
Комментарии

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Астон Вилла» принимала «Ньюкасл». Встреча прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Матч обслуживал главный арбитр Дэвид Кут. Ему помогали ассистенты Питер Джеймс Киркап и Николас Хоптон. Резервным судьёй был Мэтт Донохью.

На 45-й добавленной минуте защитник хозяев Кэш из-за боковой забросил мяч в штрафную «Ньюкасла», Мингз головой продолжил к 11-метровой отметке, откуда Ингс великолепным ударом через себя поразил угол ворот.

Видео гола Дэнни Ингса

После этого на 62-й минуте полузащитник Эль-Гази уверенно реализовал пенальти. Мяч полетел в угол ворот, а Вудман не угадал направление удара.

Видео гола Эль-Гази

«Астон Вилла» занимает 8-е место в нынешнем розыгрыше английский Премьер-лиги. Команда Дина Смита набрала 3 очка в двух стартовых турах чемпионата. Футбольный клуб «Ньюкасл» расположился на 19-м месте английского первенства. У подопечных Стива Брюса 0 очков после двух игр.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига. 2-й тур
21 августа 2021, суббота. 17:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Ингс – 45+3'   2:0 Эль-Гази – 62' (пен)
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021