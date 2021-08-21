Гвардиола похвалил Габриэла Жезуса

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил нападающего Габриэла Жезуса.



«Если кто-то и заслужил похвалу, то это Габриэл Жезус. Он никогда не жалуется на проблемы. Его родители должны гордиться им. Он может играть в центре нападения, слева или справа в атаке. Он может выйти на 10 минут со скамейки, но он проведёт их настолько хорошо, насколько сможет. Он великолепен, все мы должны у него учиться. Неделю назад мы не рассматривались как клуб, претендующий на победу в английской Премьер-лиге. У нас те же парни, та же команда, что и в прошлом сезоне, а то был выдающийся год. Сегодняшний результат — следствие нашей игры. Мы были действительно хороши», — приводит слова Гвардиолы BBC.