Шварц: знаем, что в матче с «Локомотивом» у «Динамо» не будет такого же владения мячом

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц после матча с «Уралом» (1:0) поделился ожиданиями от встречи с «Локомотивом».
«С «Локомотивом» будет совсем другая игра. Она получится сложной и интенсивной, с быстрым футболом. Мы знаем, что в игре с «Локомотивом» у нас не будет такого большого процента владения мячом, как сегодня.
Конечно, есть моменты, которые можно улучшить. Мы не хотим останавливаться на каких-то промежуточных достижениях. Нам нужно улучшать игру при владении мячом. Мы работаем над этим и хотим становиться лучше. У нас достаточно молодая команда, и для этого требуются время и терпение», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».
В Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» завершился матч 5-го тура РПЛ. «Урал» принимал «Динамо». Встреча закончилась победой гостей с минимальным счётом, единственный мяч ещё на 19-й минуте забил Константин Тюкавин. Вскоре после этого «Урал» ещё и остался в меньшинстве. Эрик Бикфалви получил две жёлтые карточки в течение двух минут.
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