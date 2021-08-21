Антон Зиньковский: «Крылья Советов» одержали первую победу позднее, чем мы предполагали

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура РПЛ с «Сочи». Встреча завершилась со счётом 1:0, эта победа стала первой для «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне.

«Не могу сказать, что после победы упал груз с плеч — мы все ждали и понимали, что когда-то это случится. Конечно, получилось позднее, чем предполагали, но мы довольны, что нам удалось победить. Это была тяжёлая игра: во втором тайме много оборонялись. Но главное, что победили. Мы довольны!

Да, в концовке был момент с возможным попаданием мяча в руку… Вроде как мяч даже коснулся. Но VAR сегодня не было: значит, нам повезло (смеётся). С другой стороны, в других моментах и нам VAR мог помочь. Так бывает. Хорошо, что его не было.

Лучше ли играть без VAR? Мы вообще удивились, когда узнали, что будем играть без него. Уже привыкли, что все моменты будут смотреть. Пора бы уже все матчи проводить с этой системой.

Я офигел, когда Ваня Сергеев не забил при счёте 1:0. Дай ему ещё 100 таких моментов — он не забьёт один. Как раз сегодня такое случилось. Ничего страшного. Главное, что выиграли», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.