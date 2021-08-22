Талалаев обнимал игрока, Акинфеева поздравляли с рекордом. Лучшие фото победы ЦСКА

Вчера, 21 августа, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал «Ахмат». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.



Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом по числу матчей в чемпионате России. В матче пятого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА в эти минуты принимает «Ахмат». Акинфеев вышел на поле в стартовом составе.



Для Акинфеева этот матч стал 490-м в чемпионате России. Он превзошёл рекорд бывшего одноклубника Сергея Игнашевича по этому показателю.



Голкипер выступает за ЦСКА уже 18 лет. Всего на счету Акинфеева 678 встреч за московский ЦСКА, в которых он пропустил 605 мячей, при этом в его активе 286 матчей «на ноль». Контрактное соглашение Акинфеева с армейцами рассчитано до 30 июня 2022 года.



Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.