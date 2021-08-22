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Мемфис Депай: не могу в полной мере насладиться своим голом, ведь «Барса» не победила

Мемфис Депай: не могу в полной мере насладиться своим голом, ведь «Барса» не победила
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Форвард «Барселоны» Мемфис Депай прокомментировал результат матча 2-го тура Примеры с «Атлетиком». Встреча закончилась со счётом 1:1, а Депай стал автором единственного мяча каталонцев. Этот гол стал дебютным для представителя Нидерландов в новом клубе.

«Здорово, что удалось забить. Но я расстроен из-за результата. В общем, двоякие чувства. Я не могу полностью насладиться своим голом, ведь мы не набрали три очка.

Матч получился тяжёлым, но, конечно, хорошо забить. Надеюсь, в ближайшее время смогу забить ещё», — цитирует Депая пресс-служба «Барселоны».

В матче первого тура «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» со счётом 4:2. В следующем туре каталонский клуб сыграет с «Хетафе». Матч состоится 29 августа, начало – в 18:00 мск.

«Барселона» в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место в турнирной таблице испанской Ла Лиги сезона-2020/2021.

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