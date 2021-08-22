«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00 мск

Сегодня, 22 августа, состоится матч «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм». Встреча 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Нунатон). Помогать ему будут Даниэл Кук и Марк Перри. Резервный арбитр — Питер Бэнкс.

«Тоттенхэм» в 1-м туре нового сезона неожиданно обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0. «Вулверхэмптон» сезон начал неудачно, уступив с минимальным счётом «Лестер Сити».

Примечательно, что «Тоттенхэм» с нынешнего сезона возглавляет Нуну Эшпириту Санту. В прошлом сезоне португалец тренировал «Вулверхэмптон».