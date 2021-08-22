Футболисты «Лестер Сити» отметили победу в матче за Суперкубок Англии в казино
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Футболисты «Лестер Сити» с размахом отпраздновали победу в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити» (1:0), сообщает The Sun.
По информации источника, владелец «Лестера» Айяватт Шриваддханапрабха арендовал казино, в которое команда отправилась после победы. Сообщается, что нападающий «Лестера» Джейми Варди выиграл в казино £ 30 тыс. (примерно € 35 тыс.) Шриваддханапрабха вложил в мероприятие £ 200 тыс. (около € 233 тыс.)
«Лестер Сити» во второй раз в истории завоевал Суперкубок Англии. Впервые это произошло в 1971 году. «Манчестер Сити» завоёвывал трофей шесть раз (1937, 1968, 1972, 2012, 2018, 2019). Рекордсменом Суперкубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который побеждал 21 раз. Последним обладателем Суперкубка был «Арсенал».
Новость по теме«Лестер» обыграл «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии
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