Футболисты «Лестер Сити» отметили победу в матче за Суперкубок Англии в казино

Футболисты «Лестер Сити» с размахом отпраздновали победу в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити» (1:0), сообщает The Sun.



По информации источника, владелец «Лестера» Айяватт Шриваддханапрабха арендовал казино, в которое команда отправилась после победы. Сообщается, что нападающий «Лестера» Джейми Варди выиграл в казино £ 30 тыс. (примерно € 35 тыс.) Шриваддханапрабха вложил в мероприятие £ 200 тыс. (около € 233 тыс.)



«Лестер Сити» во второй раз в истории завоевал Суперкубок Англии. Впервые это произошло в 1971 году. «Манчестер Сити» завоёвывал трофей шесть раз (1937, 1968, 1972, 2012, 2018, 2019). Рекордсменом Суперкубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который побеждал 21 раз. Последним обладателем Суперкубка был «Арсенал».