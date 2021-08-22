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Божович — о сроке контракта Карпина со сборной: в России издеваются над своими тренерами

Божович — о сроке контракта Карпина со сборной: в России издеваются над своими тренерами
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Бывший тренер «Ростова» и «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился мнением о назначении Валерия Карпина на пост наставника сборной России.

«Воспринял назначение Карпина положительно, это очень хорошее решение для российского футбола. Валерий был хорошим футболистом, сейчас раскрылся как тренер. Карпин отлично знает отечественный футбол, но это не значит, что он сразу должен показывать результат. Ему нужно дать время, чтобы он хорошо выполнил свою работу.

У него контракт на полгода? Знаете, почему так? Он не итальянец и не голландец, им бы сразу на три года дали контракт. А он русский, поэтому всего на шесть месяцев. Это очень неправильно. В России так издеваются над своими тренерами. Не понимаю вообще, почему только на полгода. Как это возможно? Как говорится, умом Россию не понять», — приводит слова Божовича Sport24.

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