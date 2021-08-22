Клопп — о возможном переходе Холанда в «Ливерпуль»: у меня нет его номера
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о норвежском нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.
«Этот парень — это сила природы, которая развивает собственную энергию. Он невероятно интересный игрок. К тому же, весьма забавный. Возможен ли переход Эрлинга в «Ливерпуль»? У меня нет его номера», — приводит слова Клоппа Bild.
Напомним, Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежского форварда со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард принял участие в 40 матчах за «Боруссию», забил 40 голов и отдал 11 результативных передач. Ранее сообщалось, что в услугах Холанда заинтересован лондонский «Челси».
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