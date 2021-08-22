Гончаренко — после поражения в матче с «Локо»: «Краснодар» на лету перестраивает команду

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды в матче с «Локомотивом» (1:2).

«Можно было сыграть лучше, выиграть матч, но такой футбол. Все наши матчи, которые мы проиграли, разные. Матч с «Химками» для нас — большой минус. Мы на лету перестраиваем команду, пытаемся внедрять новых игроков. Важно то, что мы не играли от обороны, пробовали провести атаки.

Когда ты проигрываешь матч, в любом случае можно говорить об ошибках тренера», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня, 22 августа, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Главным героем матча стал Фёдор Смолов, на счету которого победный дубль. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Димитрова.