Гончаренко — после поражения в матче с «Локо»: «Краснодар» на лету перестраивает команду

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды в матче с «Локомотивом» (1:2).
«Можно было сыграть лучше, выиграть матч, но такой футбол. Все наши матчи, которые мы проиграли, разные. Матч с «Химками» для нас — большой минус. Мы на лету перестраиваем команду, пытаемся внедрять новых игроков. Важно то, что мы не играли от обороны, пробовали провести атаки.
Когда ты проигрываешь матч, в любом случае можно говорить об ошибках тренера», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, сегодня, 22 августа, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Главным героем матча стал Фёдор Смолов, на счету которого победный дубль. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Димитрова.
- 22 августа 2021
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