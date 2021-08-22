Шкурин дебютировал за киевское «Динамо» в официальных матчах

Нападающий киевского «Динамо» Илья Шкурин, арендованный у московского ЦСКА, дебютировал в официальных матчах за украинский клуб. Во встрече 5-го тура УПЛ с «Десной» Шкурин вышел на поле после перерыва при счёте 2:0 в пользу киевлян.
В товарищеских матчах Шкурин забил три гола за «Динамо».
Напомним, армейцы и киевляне подписали арендное соглашение Шкурина до конца сезона-2021/2022 с последующим правом выкупа. Илья стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в 2019 году, забив 19 мячей в 26 матчах за «Энергетик-БГУ». В начале 2020 года он перешёл в ЦСКА транзитом через «Динамо» Брест.
В сезоне-2020/2021 Шкурин провёл за армейцев 14 матчей, в которых отличился три раза. Контракт белорусского игрока с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.
- 22 августа 2021
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