Варела: перед матчем напоил Тюкавина и Захаряна мате, поэтому они так здорово сыграли

Уругвайский защитник «Динамо» Гильермо Варела поделился впечатлениями от матча с «Уралом» (1:0) и рассказал об атмосфере внутри команды.

«Отлично себя чувствую, немного устал, конечно, но никаких проблем нет. У нас в целом отличная и дружная команда, поэтому взаимопонимание на поле очень быстро находим со всеми.

Перед матчем напоил Тюкавина и Захаряна латиноамериканским напитком мате, поэтому они так здорово и сыграли (смеётся). Он придал им дополнительных сил. Мы с Фабианом Бальбуэной и Диего Лаксальтом всегда пьём мате перед матчами.

Чтобы побеждать более уверенно, думаю, нам немного не хватает настойчивости и последнего паса в заключительной стадии атаки. Команда закрепилась в списке лидеров, это придаёт дополнительной мотивации. Это доказательство того, что мы много и качественно поработали на сборах и продолжаем трудиться на тренировках. Теперь надеемся одержать ещё одну победу перед перерывом на игры сборных», – цитирует Варелу пресс-служба клуба.