Зума в ближайшее время может перейти в «Вест Хэм»

Французский защитник «Челси» Курт Зума близок к переходу в «Вест Хэм». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 26-летний футболист уже согласовал личный контракт с «молотобойцами» до 2026 года.

В прошлом сезоне Зума провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 32 млн. Также сообщалось, что игроком интересуется «Тоттенхэм». Зума перешёл в «Челси» из «Сент-Этьена» в 2014 году. За это время защитник успел поиграть в аренде в «Сток Сити» и «Эвертоне».

В конце июля сообщалось, что «Вест Хэм» раздумывает над приобретением защитника «Шахтёра» и сборной Украины Николая Матвиенко. Также в трансферный список входили Муктар Дьякаби из «Валенсии» и Курт Зума из «Челси».