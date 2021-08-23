Зума в ближайшее время может перейти в «Вест Хэм»

Французский защитник «Челси» Курт Зума близок к переходу в «Вест Хэм». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 26-летний футболист уже согласовал личный контракт с «молотобойцами» до 2026 года.
В прошлом сезоне Зума провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 32 млн. Также сообщалось, что игроком интересуется «Тоттенхэм». Зума перешёл в «Челси» из «Сент-Этьена» в 2014 году. За это время защитник успел поиграть в аренде в «Сток Сити» и «Эвертоне».
В конце июля сообщалось, что «Вест Хэм» раздумывает над приобретением защитника «Шахтёра» и сборной Украины Николая Матвиенко. Также в трансферный список входили Муктар Дьякаби из «Валенсии» и Курт Зума из «Челси».
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