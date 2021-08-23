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Главный тренер «Милана» назвал сроки возвращения на поле Ибрагимовича

Главный тренер «Милана» назвал сроки возвращения на поле Ибрагимовича
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сообщил, что форвард команды Златан Ибрагимович пропустит не менее двух туров нового сезона Серии А. Шведский нападающий продолжает восстанавливаться после травмы колена, которую он получил в мае. После травмы 39-летний лидер «Милана» перенёс операцию.

«Физически Ибрагимович чувствует себя уже лучше, но он пока не работает со всей командой. Следующая неделя будет для него важна, он будет работать в нормальном ритме с мячом, чего ему явно не хватало. Если всё пойдёт, как планируется, то мы рассчитываем на его возвращение после сентябрьских матчей сборных.

Его роль в команде остаётся важнейшей. Он харизматичный и технический лидер. С точки зрения психологии с ним всё в порядке, он знает, что может играть решающую роль», — цитирует Пиоли пресс-служба «Милана».

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