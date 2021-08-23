Сестра Роналду — об отменённом голе брата в матче с «Удинезе»: ограбление начинается

Эльма Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, прокомментировала работу судей в матче 1-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» (2:2).



Напомним, в компенсированное время встречи арбитр отменил гол Роналду, так как после просмотра VAR зафиксировал офсайд.



«Если бы там было моё плечо, офсайда бы не было. Следует надевать футболку на размер меньше. ограбление начинается», — написала Авейру на своей странице в «Инстаграме».

Счёт в матче был открыт уже на 2-й минуте. Автором быстрого гола стал аргентинский форвард «Ювентуса» Пауло Дибала. На 23-й минуте Хуан Куадрадо удвоил преимущество «старой синьоры». Однако во втором тайме «Юве» сбавил обороты, чем сполна воспользовался «Удинезе». На 51-й минуте с пенальти забил Роберто Перейра. А на 83-й минуте счёт сравнял Жерар Деулофеу. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную ничью.