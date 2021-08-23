Источник: большинство клубов РПЛ выступают за лимит на легионеров по схеме «10+15»

Полную отмену лимита на легионеров в РПЛ поддержал только «Рубин», сообщает «РБ Спорт». По данным источника, большинство клубов выступают за смягчение лимита и переход на систему «10+15». Она подразумевает возможность включения в заявку на сезон 10 легионеров.
В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.
Сегодня, 23 августа, президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация предлагает отменить лимит на легионеров.
Ранее уже сообщалось, что РФС направил письма клубам РПЛ, в которых предложил провести реформы российского футбола. По данным СМИ, среди пунктов, которые были в письме, содержалось и предложение отменить лимит на легионеров.
Разговор о необходимости реформ в российском футболе вновь возник после неудачного выступления сборной страны на Евро-2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф. Вскоре сборную покинул Станислав Черчесов, руководивший командой с 2016 года. Его сменил Валерий Карпин.
- 23 августа 2021
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