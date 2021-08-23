Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» отказался отпускать Салаха в сборную Египта на матчи отбора ЧМ-2022

«Ливерпуль» отказался отпускать Салаха в сборную Египта на матчи отбора ЧМ-2022
Комментарии

Египетская футбольная ассоциация (EFA) на официальном сайте опубликовала заявление, в котором сообщила о решении «Ливерпуля» не отпускать нападающего Мохамеда Салаха в сборную на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

«Египетская футбольная ассоциация получила письмо от «Ливерпуля», в котором клуб приносит извинения за неспособность отпустить Салаха в национальную команду для участия в матчах с Анголой и Габоном. В письме английского клуба говорилось о мерах предосторожности, применяемых в Англии для противодействия распространению коронавируса в мире, из-за которых игроки из ряда стран будут вынуждены отправится на обязательный карантин после возвращения в Англию.

В этом письме «Ливерпуль» также выразил надежду, что EFA поймёт вынужденность данной меры, поскольку игрок ранее был помещён на карантин и пострадал от этого физически. Примечательно, что «Ливерпуль» занял ту же позицию в отношении других своих легионеров», — говорится в заявлении.

Новость по теме
Клопп высказался о ситуации с продлением контракта Салаха с «Ливерпулем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021