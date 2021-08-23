Министр спорта Франции: рада, что игроки «Марселя» смогли защитить себя

Министр спорта Франции Роксана Марсиняню прокомментировала скандальную историю, которая случилась во время матча 3-го тура Лиги 1 «Ницца» — «Марсель». Болельщики «Ниццы» в концовке начали выбегать на поле и устроили потасовку с футболистами гостей.
«Рада, что игроки смогли защитить себя. Мы разве допустим, что игроков будут оскорблять? Бросать в них бутылки воды? Нет, это недопустимо», — приводит слова Марсиняню RMC.
В концовке матча при счёте 1:0 в пользу «Ниццы» фанаты хозяев начали бросать бутылки. Одна из них попала в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Тогда француз бросил её назад, после чего начались беспорядки. Фанаты начали прорываться на поле.
Арбитр остановил встречу и отправил игроков в подтрибунку. В дальнейшем судья намеревался возобновить игру, но футболисты «Марселя» отказались выходить на поле. Теперь «Марселю» грозит техническое поражение.
Руководители обоих клубов обвинили друг друга в провоцировании конфликта.
- 23 августа 2021
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