Стала известна позиция «Спартака» по возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ

«Спартак» не против полной отмены лимита на легионеров, но выступает за его смягчение. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«В клубе выступают за смягчение лимита. Так, в «Спартаке» не против формата «10+15». Но при этом, по мнению клуба, должны соблюдаться определённые критерии для легионеров. Если игрок не будет им соответствовать — клуб должен переводить деньги в специальный фонд, который поощряет тех, кто развивает и активно задействует доморощенных игроков. Если позже легионер вырос и стал соответствовать критериям — деньги клубу возвращаются», — добавил собеседник «Чемпионата».

Ранее стало известно, что большинство клубов выступили на совещании лиги за плавный переход к системе «10+15» по лимиту на легионеров и гладкий чемпионат.



Нидерландская компания Hypecube предложила перейти на швейцарскую систему проведения чемпионата РПЛ. В этом случае проводились бы несколько стадий турнира. Сегодня, 23 августа, президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация предлагает отменить лимит на легионеров.



Ранее уже сообщалось, что РФС направил письма клубам РПЛ, в которых предложил провести реформы российского футбола. По данным СМИ, среди пунктов, которые были в письме, содержалось и предложение отменить лимит на легионеров.



Разговор о необходимости реформ в российском футболе вновь возник после неудачного выступления сборной страны на Евро-2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф. Вскоре сборную покинул Станислав Черчесов, руководивший командой с 2016 года. Его сменил Валерий Карпин.