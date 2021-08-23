Кэмпбелл: дайте мне работу в «Арсенале»! Я научу игроков, как выходить из-под прессинга

Бывший защитник «Арсенала», «Тоттенхэма» и сборной Англии Сол Кэмпбелл выразил желание и готовность возглавить «канониров» в связи с неудачными результатами команды по ходу нынешнего сезона.
«Сейчас тяжело смотреть на игру «Арсенала», очень тяжело. Да, клуб потратил много денег, больше всего на данный момент в Англии, но проблема в качестве, последовательности, опыте.
Мы всегда ищем потенциал и перспективу, но иногда ведь хочется мгновенного гарантированного успеха.
Что может помочь «Арсеналу»? Им мог бы помочь я. Просто дайте мне работу, и я помогу им! Я расскажу игрокам, как выйти из-под прессинга двух игроков «Брентфорда», — приводит слова Кэмпбелла talkSPORT.
Напомним, сейчас «Арсенал» занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ, не набрав ни одного очка за два стартовых тура чемпионата.
- 23 августа 2021
-
19:25
-
19:23
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:44
-
18:32
-
18:30
-
18:28
-
18:26
-
18:11
-
18:05
-
18:03
-
17:51
-
17:45
-
17:31
-
17:25
-
17:24
-
16:52
-
16:27
-
16:22
-
16:19
-
16:12
-
16:00
-
15:45
-
15:38
-
15:35
-
15:35
-
15:30
-
15:28
-
15:08
-
15:02
-
14:47
-
14:41
-
14:36