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Кэмпбелл: дайте мне работу в «Арсенале»! Я научу игроков, как выходить из-под прессинга

Кэмпбелл: дайте мне работу в «Арсенале»! Я научу игроков, как выходить из-под прессинга
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Бывший защитник «Арсенала», «Тоттенхэма» и сборной Англии Сол Кэмпбелл выразил желание и готовность возглавить «канониров» в связи с неудачными результатами команды по ходу нынешнего сезона.

«Сейчас тяжело смотреть на игру «Арсенала», очень тяжело. Да, клуб потратил много денег, больше всего на данный момент в Англии, но проблема в качестве, последовательности, опыте.

Мы всегда ищем потенциал и перспективу, но иногда ведь хочется мгновенного гарантированного успеха.
Что может помочь «Арсеналу»? Им мог бы помочь я. Просто дайте мне работу, и я помогу им! Я расскажу игрокам, как выйти из-под прессинга двух игроков «Брентфорда», — приводит слова Кэмпбелла talkSPORT.

Напомним, сейчас «Арсенал» занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ, не набрав ни одного очка за два стартовых тура чемпионата.

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