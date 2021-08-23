В Сети появилось фото курящих Роналдо и Роберто Карлоса в перерыве матча ветеранов

В Сети появилась фотография, на которой запечатлено, как два легендарных бразильских футболиста — Роналдо и Роберто Карлос — курят сигареты в перерыве благотворительного матча.
Предположительно, это фото было сделано в 2018 году, когда между собой встретились сборные ветеранов Норвегии и Бразилии. Резонансный снимок опубликован в «твиттере» Football Tweet.
Напомним, Роберто Карлос в ходе своей карьеры выступал за «Интер», «Реал», «Фенербахче», «Анжи» и ряд бразильских клубов. В чемпионате России Роберто Карлос провёл за «Анжи» 25 матчей. Был временным помощником исполняющего обязанности главного тренера команды. В 2012 году был назначен директором команды.
Роналдо является двукратным чемпионом мира в составе национальной команды Бразилии, с которой он также становился обладателем Кубка конфедераций. В течение своей карьеры форвард выступал за «Крузейро», эйндховенский ПСВ, «Барселону», миланский «Интер», мадридский «Реал», «Милан» и «Коринтианс». В 2011 году Роналдо завершил карьеру в возрасте 34 лет.
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