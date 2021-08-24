Самуэль Юмтити отказался уходить из «Барселоны»

Руководство футбольного клуба «Барселона» было готово бесплатно отпустить защитника Самуэля Юмтити. Французский спортсмен не принял ни одного предложения о трансфере от других клубов. Об этом сообщает испанская газета Marca. Футболист не хочет расторгать контракт с командой.

Ранее сообщалось, что Юмтити отказался добровольно уйти из «Барселоны». Клуб хотел сэкономить € 35 млн. В услугах защитника заинтересованы французский «Лион» и португальская «Бенфика».



Юмтити перешёл в «Барселону» в 2016 году из «Лиона», воспитанником которого является и за который выступал с начала карьеры. В минувшем сезоне защитник принял участие в 13 матчах чемпионата Испании.



Самуэль Юмтити — чемпион мира 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2016 года.