ПСВ — «Бенфика»: онлайн-трансляция матча за выход в групповой этап ЛЧ начнётся в 22:00

Сегодня, 24 августа, состоится матч ПСВ — «Бенфика». Вторая встреча раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу обслужит словенская бригада арбитров, которую возглавит Славко Винчич. Помогать ему будут ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный арбитр — Раде Обренович.

Напомним, первый матч этих соперников завершился победой «Бенфики» со счётом 2:1. В составе лиссабонский «орлов» голами отметились Рафаэл Силва и Юлиан Вайгль. За ПСВ отличился Коди Гакпо.

Победитель этой пары получит путёвку в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, проигравший – в групповой этап Лиги Европы.