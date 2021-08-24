ПСВ — «Бенфика»: онлайн-трансляция матча за выход в групповой этап ЛЧ начнётся в 22:00
Поделиться
Сегодня, 24 августа, состоится матч ПСВ — «Бенфика». Вторая встреча раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу обслужит словенская бригада арбитров, которую возглавит Славко Винчич. Помогать ему будут ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный арбитр — Раде Обренович.
Напомним, первый матч этих соперников завершился победой «Бенфики» со счётом 2:1. В составе лиссабонский «орлов» голами отметились Рафаэл Силва и Юлиан Вайгль. За ПСВ отличился Коди Гакпо.
Победитель этой пары получит путёвку в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, проигравший – в групповой этап Лиги Европы.
Комментарии
- 24 августа 2021
-
19:31
-
19:23
-
19:18
-
19:09
-
19:00
-
19:00
-
18:48
-
18:43
-
18:33
-
18:29
-
18:15
-
18:08
-
18:01
-
17:50
-
17:49
-
17:45
-
17:33
-
17:23
-
17:21
-
17:18
-
16:52
-
16:46
-
16:33
-
16:21
-
16:21
-
16:12
-
16:04
-
16:00
-
15:55
-
15:47
-
15:25
-
15:14
-
15:10
-
15:04
-
14:48
Партнерский контент