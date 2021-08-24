Пуцко: когда я был в «Спартаке», о Зареме ничего слышно не было

Защитник футбольного клуба «Ахмат» Александр Пуцко прокомментировал конфликт Дмитрия Попова и Заремы Салиховой в «Спартаке».
«Да, слежу за ситуацией. Сейчас вроде успокоилось всё это. Посмотрим, как они на футбольном поле будут играть. Честно говоря, на футболистов, думаю, эта война в телеграм-канале не влияет. По себе сужу: на меня не влияло бы. Задача у футболистов — выходить и играть. А что там в телеграм-канале пишут — неважно. Но это у нынешних игроков «Спартака» надо спрашивать, влияет на них происходящее или нет. Когда я был в «Спартаке», о Зареме ничего слышно не было», — цитирует Пуцко «Известия».
Попов завёл свой телеграм-канал после того, как ушёл из «Спартака». Функционер сообщил, что уходит из клуба после того, как «Спартак» уступил «Бенфике» в квалификации Лиги чемпионов (0:2).
- 24 августа 2021
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