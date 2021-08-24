Антуан Гризманн не вернётся в «Атлетико Мадрид»
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Нападающий футбольного клуба «Барселона» Антуан Гризманн не вернётся в «Атлетико Мадрид». Об этом сообщает El Chiringuito. По информации источника, возвращение спортсмена в Мадрид маловероятно.
Дело в том, что боссы «Барселоны» просят за Гризманна сумму, которую руководство «Атлетико» не готово заплатить. Однако мадридцы могут включить в сделку одного из футболистов, чтобы снизить цену.
Гризманн защищает цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого играл за «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.
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