Гризманн может заменить Роналду в «Ювентусе»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Sport.es.
По информации издания, переход француза станет возможным, если туринский клуб покинет форвард Криштиану Роналду. В случае ухода португальца у бьянконери разгрузится зарплатная ведомость и они будут готовы подписать игрока атаки. В «Барселоне» считают, что «Ювентус» может привлечь возможность заполучить Антуана на правах аренды с правом выкупа.
Гризманн защищает цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого игра за «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече за во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.
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