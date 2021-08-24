Арбитр матча РПЛ «Ахмат» — «Арсенал» заменён из-за заражения коронавирусом
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Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на своей странице в «Твиттере» объявила о замене арбитра в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Арсенал».
Арбитр Игорь Князев, который в этом матче должен был выступать в роли второго ассистента главного рефери Алексея Сухого, заразился коронавирусной инфекцией. Вместо Князева на встречу назначен Наиль Сейфетдинов.
Матч 6-го тура чемпионата России сезона-2020/2021 «Ахмат» — «Арсенал» состоится 26 августа в Грозном. Начало встречи — в 20:30 мск. Грозненский «Ахмат» в 5 матчах набрал 6 очков и занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (4) — на 13-м месте. Лидером соревнований является московское «Динамо» (12).
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