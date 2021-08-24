Адвокат Газизова рассказал о расходах «Спартака» за 2020 год

Адвокат Артур Егиян, представляющий интересы генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова, рассказал о расходах московского «Спартака» за прошлый год.

«399 млн — это не только выходное пособие, но и заработная плата, неиспользованный отпуск и иные выплаты. Важно прояснить, какая сумма является выходным пособием, а какая часть приходится на заработную плату. Истец требует лишить моего представителя заработной платы. Просьба предоставить расчётный лист.

Даже в случае превышения полномочий представителя истец никак не может признать документы и решение недействительными. Расходы «Спартака» за 2020 год составляют 5 миллиардов рублей. Сумма выходного пособия едва ли превышает 10% данных затрат. Трудовой договор не является сделкой, и, соответственно, не может быть признан недействительным», — передаёт слова Егияна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.