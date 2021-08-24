Шевченко получил орден Ярослава Мудрого из рук Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости наградил бывшего главного тренера украинской национальной команды Андрея Шевченко орденом Ярослава Мудрого 5-й степени.

Шевченко поблагодарил главу государства. «Спасибо большое. Спасибо за поддержку, за всё. Ну мы ещё увидимся. Хорошей поездки в Америку», – приводит слова Шевченко Ua.tribuna.com.

Специалист возглавлял сборную Украины пять лет и вывел команду в четвертьфинал Евро-2020. Орден Ярослава Мудрого вручается за государственное строительство, укрепление международного авторитета Украины, развитие экономики, науки, образования, культуры, искусства и другие выдающиеся успехи.

Напомним, исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины после ухода Шевченко стал Александр Петраков. В сентябре сборная Украины проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Команда сыграет с Казахстаном и Францией. Матчи пройдут 1 и 4 сентября соответственно.